Mandıra Filozofu İstanbul filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Mandıra Filozofu İstanbul filmi beyaz perdenin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Mandıra Filozofu İstanbul filmi Müfit Can Saçıntı tarafından sinema perdesine aktarılmıştır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Mandıra Filozofu İstanbul filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Mandıra Filozofu İstanbul filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Mandıra Filozofu İstanbul filmi 18 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir'in üstlendiği film 2015 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, "Mandıra Filozofu İstanbul filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu İstanbul ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU NEDİR?
Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.
MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI KİM?
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Birol Güven
Gülnihal Demir - Gülfidan
Kemal Kuruçay - Emlakçı
Uğur Alibaşoğlu
Mahir İpek