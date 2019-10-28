Manga'dan yeni albüm geliyor

Yaklaşık iki saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendiren gruba, hayranları eşlik etti. Sahne sonrasında güvenlik bariyerlerini aşarak kulis tarafına geçen bir grup hayranı tek sıra halinde Manga’yı bekleyerek fotoğraf çektirdiler.
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