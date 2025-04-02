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        Haberler Magazin maNga, linçlenmeye yönelik bir açıklamada bulundu - Magazin haberleri

        maNga, linçlenmeye yönelik bir açıklamada bulundu

        maNga, son günlerde yaşananlarla ilgili sessiz kalmakla eleştirilip sosyal medyada linç edildi. maNga, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 23:17 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:17
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        Linçlenmeye açıklama
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        Müzik grubu maNga, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, sonrasındaki protesto gösterilerine ve 2 Nisan'daki alışveriş boykotuna sessiz kalmakla sosyal medyada linç edildi.

        maNga; Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney'den oluşuyor.

        maNga, bu konuda bir açıklamada bulundu:

        maNga olarak yıllardır herkesin eşit şekilde düşünebildiği, güvende hissedebildiği, gerektiğinde sınırları aşmadan tepkisini gösterebildiği ve zorbalıkla ayrımcılığa kesinlikle izin vermeden birlikte güzel vakit geçirebildiği bir alan yaratmaya çalışıyoruz.

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        Siyasi olarak değil ama toplumsal olarak nerede durduğumuz, müziğimizin ve yaptığımız paylaşımların içinde var. Son günlerde bizim gibi düşünen, istedikleri zaman istedikleri şekilde paylaşım yapan ya da yapmayan birçok insanın zorlandığını, hatta hedef gösterildiğini üzülerek izliyoruz.

        Son yıllarda büyüyen linç kültürünün, kişisel intikam silahı haline getirilmesinden de endişe duymaktayız.

        Ortak duruşumuzun ifade özgürlüğünden yana olduğunu söylemenin bile abes olduğunu düşünüyoruz. Gücünü özellikle festivallerde gençlerin enerjisinden alan bir ekip olarak, her düşünceden gencin taleplerinin dikkate alınması bizim her zaman en büyük dileğimizdir.

        Samimiyetimize inanan, yanımızda olup mesaj atan, yapıcı eleştirilerde bulunan, konserlerimize gelip bizimle birlikte haykıran, bize inanan tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz.

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        #manga
        #linçlenme
        #protesto
        #boykot
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