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        Haberler Magazin maNga'nın solisti Ferman Akgül, Oslo Parlementosu'nda - Magazin haberleri

        Ferman Akgül, Oslo Parlementosu'nda

        maNga'nın solisti Ferman Akgül ile eski Oslo Eyalet Meclisi Milletvekili Mertefe Bartınlıoğlu Norveç'te Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg'i ziyaret etti. Akgül, yeni nesli şiddet ve suçtan uzak tutmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesinde çalışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.04.2025 - 10:35
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        Ünlü şarkıcı Oslo Parlementosu'nda
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        maNga grubunun solisti Ferman Akgül, geçtiğimiz yıl ailesiyle birlikte Kopenhag'a taşınmıştı. İş için Türkiye - Kopenhag arası mekik dokuyan ünlü şarkıcı, eski Oslo Eyalet Meclisi Milletvekili Mertefe Bartınlıoğlu ile Norveç'te Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg'i ziyaret etti.

        Mertefe Bartınlıoğlu ve Ferman Akgül
        Mertefe Bartınlıoğlu ve Ferman Akgül

        Yeni nesli şiddet ve suçtan uzak tutmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesinde çalışacak olan Ferman Akgül, birlikte çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medya hesabından yayımladı ve şu ifadeleri kullandı; "Bu çok değerli bir davet. Oslo Hükümet Başkanı Eirik Lae Solberg'i ofisinde ziyaret ettik. Hem kendisi hem de ekip arkadaşları tarafından harika ağırlandık. Bu görüşmeye vesile olan sevgili dostum Mertefe Bartınlıoğlu'na teşekkür ederim. Beni harika bir serüvene dâhil etmek istedi. Detaylarını ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Norveç'teki yeni nesli odağına alan, ayrıca azınlıklarla ilgili de sosyal sorumluluk içeriği taşıyan fikirler üzerine konuştuk. Hızımızı alamayıp hep birlikte şarkı yapmaktan bile bahsettik. Bir Türk Rock grubunun solisti olarak böyle bir girişime öncülük etmek, Türkiye - Norveç ilişkileri açısından da yeni bir pencere açabilir. maNga için Eurovison kıymeti taşıyan bu şehir yine etrafımızda ağlarını örüyor. Gelişmeleri ben de sizler gibi heyecanla takip edeceğim ve paylaşacağım."

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        #Ferman Akgül
        #manga
        #Oslo Parlementosu
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