Aile mangalları çok güzel bir hafta sonu etkinliği olabilir fakat çevre için o kadar da güzel olmadığı kesin! Öyle ki, bu masum görünümlü aktivite, havayı 160 kilometrelik bir araba yolculuğu kadar kirletebiliyor.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Manchester Üniversitesi uzmanlarının bunu göstermek için hazırladıkları tek kişilik menüde iki çizburger ve tatlı olarak kremalı çilek yer alıyor. Çıkan sonuçlarda, bu öğünün 37 km’lik yol gitmeye eşit olduğu, yani çok fazla karbondioksit ortaya çıkardığı gösteriliyor. Dört kişilik bir ailede ise bu sembolik sayı yaklaşık 150 km’ye kadar çıkıyor.

DANA ETİ YERİNE TAVUK

Uzmanlar, karbondioksit salınımının bu kadar yüksek olmasını, mangalda büyükbaş hayvan tercih edilmesine bağlıyor ve büyükbaşların, kümes hayvanlarına kıyasla daha fazla toprak ve tahıla ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Halbuki tavuk yetiştirilirken kullanılan metotlar ve araziler karbondioksit salınımını yarı yarıya indirebiliyor. Çevreyi korumak adına ve karbon ayak izini düşürmek için dana eti yerine tavuk etinin tercih edilmesi öneriliyor.

Uzmanlar mangalı yakmadan önce yiyecek seçimlerini göz önünde bulundurmaya teşvik ediyor. Kırmızı etten pilice geçerek karbon ayak izlerinin yarı yarıya azaltılabileceğini iddia ediyorlar.