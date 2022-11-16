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Manisa BBSK, Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, kariyerinde Almanya Ligi MVP’liği, Almanya Ligi sayı krallığı, THY Euroleague tecrübesi bulunan Birleşik Amerikalı uzun Raymar Morgan’ı kadrosuna kattı.

Manisa BBSK, Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı

Sezona Galatasaray NEF formasıyla başlayan tecrübeli sporcu Raymar Morgan, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Raymar Morgan kimdir?
Profesyonel kariyeri boyunca Pınar Karşıyaka, Panathinaikos, Ratiopharm ULM, TOFAŞ, UNICS Kazan, ASVEL ve Galatasaray NEF formaları giyen Raymar Morgan, 2017’de Almanya Ligi’nin sayı kralı ve MVP’si olmayı başardı. 2021’de Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin en iyi beşine seçilen Morgan, 2022’de ASVEL’in Fransa Ligi şampiyonu olan kadrosunda yer aldı.

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