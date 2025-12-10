Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Manisa'da 2 bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Manisa’da inşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu, 15 kişi tahliye edildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir inşaat çalışması sırasında yakında bulunan 2 apartmanda çatlaklar meydana geldi. Belediye görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından binalarda oturan 15 kişi tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 21:11 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:13
        Manisa'da 2 bina tahliye edildi
        Manisa'daki olay bu akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bir binada devam eden inşaat çalışması sırasında yanında bulunan iki binada çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi. İki binada çatlaklar meydana geldiğini tespit eden ekipler iki apartmanın tahliyesine karar verdi. Olay yerine güvenlik amaçlı polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

        Bölgeye gelip yetkililerden bilgi alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Selvilitepe Mahallesi Tepe sokak 45 numarada yan binada yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar gelmişti. Bütün ekiplerimizle, teknik ekiplerimizle olay yerine geldik.

        2 binamızda yaşayan hemşerilerimizi tedbir amaçlı bu gecelik farklı yerlerde misafir edeceğiz. Yarın da teknik incelemelerimiz tamamlandıktan sonra, hemşerilerimizle birlikte burada yapacaklarımıza karar vereceğiz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun” dedi.

        İki binada bulunan 10 daireden 8’inde toplam 15 vatandaşın yaşadığı öğrenildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Turgutlu ilçemiz Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta bulunan iki binada, yan parselde yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle çatlaklar oluştuğu ihbarı alınmıştır. İlk intikal ve müdahalede; söz konusu binalarda ikamet eden vatandaşlarımız, tahliye edilmiştir. Bölgede AFAD, Çevre ve Şehircilik ile belediye ekiplerimizce hasar ve risk unsurlarını tespit/tedbir çalışmaları titizlikle devam etmektedir” denildi.

