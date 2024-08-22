Manisa'da 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövülen Sude Naz yaşadığı dehşet anlarını anlattı

"BİR KADININ O ŞEKİLDE ŞİDDET GÖRMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kendisine yaşattıkları nedeniyle dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Sude Naz A. "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.

Olayın önünde yaşandığı çay ocağı işletmecisi Emel Toptan (46) da "Tartışarak geldiler, kadın adama hakaret ve küfrediyordu. Ondan sonra adam ona saldırdı. Kimse bir şey yapamadı, evli olduklarını düşündükleri için. Herkes çekiniyordu. Onlar barışır, sonra biz kötü oluruz, düşüncesindeydiler sanırım. Ben de zaten erkek gücüne karşı bir şey yapamazdım. Ancak, bir kadının o şekilde şiddet görmesine çok üzüldüm" diye konuştu.