Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.