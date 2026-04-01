Manisa'da 65 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
Manisa'da 65 yaşındaki kadın, yüzünde darp izleriyle ve boynuna eşarp sarılı halde evinde ölü bulundu. Olayı ihbar eden koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
Giriş: 01.04.2026 - 01:43
Yunusemre ilçesi, Ayni Ali Mahallesi 3515 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan İbrahim B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Mürşide B'nin (65) yatakta hareketsiz yattığını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mürşide B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ, BOYNUNDA SARILI EŞARP İLE ÖLÜ BULUNDU
Olay yeri inceleme ekibi Mürşide B'nin yüzünde darp izleri olduğunu ve boynunda eşarp sarılı bulunduğunu tespit etti.
Öte yandan, eşinin ölümünü ihbar eden İbrahim B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
