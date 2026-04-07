        Manisa'da festival kapsamında duvarlar renklendi | Son dakika haberleri

        Manisa'da Mesir Macunu Festivali kapsamında duvarlar renklendi

        Duvar resimleri yapan mural sanatçısı Axel Mengü, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında iki binanın dış cephesine, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın mesir macunu saçımını betimleyen bir çalışma yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:49
        Duvar resimleri yapan mural sanatçısı Axel Mengü, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan festival kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Sultan Camisi'nin karşısındaki iki binanın dış cephesini renklendirdi.

        Axel Mengü, olumsuz hava şartlarına rağmen büyük emek vererek güzel bir çalışma ortaya çıkardıklarını belirtti.

        Çalışmayla Manisa Mesir Macunu Festivali'ne katkı sunmanın yanı sıra mahalleyi renklendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Axel Mengü, "12 gündür asistan arkadaşımla çalışıyoruz, az bir kısmı kaldı. Manisa'da ilk defa böyle büyük ebatta mural çalışması yapılıyor ve bu projenin benim elimden çıkmış olması çok değerli. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar alıyorum, genel olarak resmi görenler mutlu oluyor. Çocukların ilgisini çekiyor ve gençlere ilham veriyor" dedi.

        Mahalle sakinlerinden Murat İnan ve ailesi de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mesirin tarihçesi

        Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması üzerine, Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

        Bu macunla şifa bulduğuna inanılan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

        Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!