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Manisa'da iki ilçede iş yeri yangınları

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir salça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada büyük oranda hasarın oluşurken, üç traktör ile bir iş makinesi römorku da kullanılamaz hale geldi. Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir polisaj işletmesinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü

Manisa'da iki ilçede iş yeri yangınları
AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren salça fabrikasının kazan dairesi bölümünde ahşap paletler ve kömürler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Depodaki ahşap ve kömürün etkisiyle alevler hızla büyüdü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu, üç traktör ile bir iş makinesi römorkunun kullanılamaz hale geldiği iş yerinde yangının nedeni araştırılıyor.

YUNUSEMRE İLÇESİNDE İŞ YERİ YANGINI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polisaj (metal parlatma) işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerindeki yanıcı maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu iş yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangının nedeni araştırılıyor.

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