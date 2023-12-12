Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

        Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı

        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:47 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Selendi-Simav karayolunun 16. kilometresinde, Mustafa Ö'nün kullandığı otomobil ile Ahmet G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Ahmet G'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        1'İ ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; araçlarda bulunan sürücüler Mustafa Ö. (53), Ahmet G. (23) ile yolcular Mehmet B. (28), Burhan K. (21), Hüseyin S. (46), Ethem D. (45), Nesrin A. (24) ve İsmail Poyraz C. (4) yaralandı.

        3 YARALININ DURUMU AĞIR

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö, Burhan K, ve Mehmet B. yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Manisa
        #selendi
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        TFF olağanüstü toplandı!
        TFF olağanüstü toplandı!
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti