Manisa'da ocakta unutulan yemek yaşlı kadının ölümüne neden oldu
Manisa'da mutfakta ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu çıkan yoğun dumandan etkilenen 73 yaşındaki Elif Ölmez fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Ölmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
PİŞEN YEMEK YANDI
İHA'daki habere göre olay; sabah saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta ocakta pişen yemeğin yanmasıyla daireyi bir anda yoğun duman kapladı.
DUMANDAN YERE YIĞILDI
Dumandan etkilenen Elif Ölmez (73), mutfakta fenalaşarak yere yığıldı.
YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU
Yaşlı kadını mutfakta hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Ölmez'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Ölmez, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.