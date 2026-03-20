Manisa'da ocakta unutulan yemek yaşlı kadının ölümüne neden oldu

Kaliforniya'daki Haidilao Hot Pot restoranında bir insansı robot, dans performansı sırasında masalara çarptı, tabak çanak devirdi, çubukları havaya savurdu. Üç çalışan robotu boynundan tutup durdurmaya çalışırken olay viral oldu. Şirket "arıza değil, insan hatası ve dar alan" dese de, AI robotların günlük hayatta yarattığı riskler yeniden tartışılıyor. Daha Az Göster