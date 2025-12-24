Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da torunu tarafından bıçaklanan babaanne öldü | Son dakika haberleri

        Manisa'da torunu tarafından bıçaklanan babaanne öldü

        Manisa Turgutlu'da torunu tarafından boğazından bıçaklanan babaanne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 01:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torunu tarafından bıçaklanan babaanne öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G, (16) evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş (73) ile tartıştı.

        Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G, babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        TURGUTLU’DA YAŞAYAN OĞLUNU ZİYARETE GELMİŞ

        Hayatını kaybeden Nazen Gümüş’ün, Sivas’tan Turgutlu’da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.’nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin’de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Turgutlu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi