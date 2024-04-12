Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig'e çıkması kesinleşen lider Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkması kesinleşen Eyüpspor'un gollerini 13'te Prince Obeng Ampem ve 20. dakikada Svit Seslar attı. Manisa FK'ya 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 30'da Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti.
Ege temsilcisinde top koşturan Sandro Lima, 41. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Eyüpspor'da forma giyen Bekir Yılmaz ise 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 68'e, Manisa FK ise 33'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Ege ekibi ise Altay'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Thuram'ın içeriye çevirdiği topla altı pasta buluşan Ampem’in kale dibinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
20'nci dakikada Thuram'ın ceza sahasına girip içeriye çevirdiği pasında topla buluşan Seslar'ın penaltı noktasından kaleye şutunda top filelere gitti: 0-2.
32'nci dakikada Manisa FK'nın hızlı kullandığı taç atışında topla buluşan Topalli ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe iyi vurdu: 1-2.
39'uncu dakika kaleci Muhammed Birkan'dan topu çalan Lima, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya, penaltı noktasını gösterdi.
41'inci dakikada topun başına geçen Lima'nın yerden kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
47’nci dakikada çalımlarıyla ceza sahasına giren Diallo savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken, seken top Bekir'in önüne düştü. Bekir'in sert şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-2.
84'üncü dakikada Manisa FK'nın Alberk ile bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Sertan, Graovac (Dk. 70 Muhammed Ensar Akgün), Sinan, Alberk, Oğuz (Dk. 70 Rroca), Burak, Topalli (Dk. 79 Doğukan), Bekir, Diallo (Dk. 70 Mary), Lima (Dk. 89 Dokanovic)
EYÜPSPOR: Muhammed Birkan - Melih, Metehan, Claro, Ömer (Dk. 61 Murat), Tugay (Dk. 61 Taşkın), Seslar (Dk. 76 Regattin), Saiz (Dk. 61 Recep), Bekir, Ampem, Thuram (Dk. 81 Bruno)
GOLLER: Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir (Manisa FK), Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Oğuz, Muhammed Ensar (Manisa FK), Tugay, Saiz (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Dk. 58 Bekir (Eyüpspor)