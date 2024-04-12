Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Süper Lig'e çıkması kesinleşen lider Eyüpspor, deplasmanda Manisa FK ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor kaçtı, Manisa yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

        Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkması kesinleşen Eyüpspor'un gollerini 13'te Prince Obeng Ampem ve 20. dakikada Svit Seslar attı. Manisa FK'ya 2-0 gerideyken beraberliği getiren golleri ise 30'da Jetmir Topalli ve 47. dakikada Bekir Karadeniz kaydetti.

        Ege temsilcisinde top koşturan Sandro Lima, 41. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Eyüpspor'da forma giyen Bekir Yılmaz ise 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından lider Eyüpspor puanını 68'e, Manisa FK ise 33'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, evinde Boluspor'u ağırlayacak. Ege ekibi ise Altay'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13'üncü dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Thuram'ın içeriye çevirdiği topla altı pasta buluşan Ampem’in kale dibinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        20'nci dakikada Thuram'ın ceza sahasına girip içeriye çevirdiği pasında topla buluşan Seslar'ın penaltı noktasından kaleye şutunda top filelere gitti: 0-2.

        32'nci dakikada Manisa FK'nın hızlı kullandığı taç atışında topla buluşan Topalli ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe iyi vurdu: 1-2.

        39'uncu dakika kaleci Muhammed Birkan'dan topu çalan Lima, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Kaya, penaltı noktasını gösterdi.

        41'inci dakikada topun başına geçen Lima'nın yerden kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

        İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        47’nci dakikada çalımlarıyla ceza sahasına giren Diallo savunmanın müdahalesiyle yerde kalırken, seken top Bekir'in önüne düştü. Bekir'in sert şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-2.

        84'üncü dakikada Manisa FK'nın Alberk ile bulduğu gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        STAT: Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Sarper Barış Kaya, Cem Özbay, Ömer Lütfü Aydın

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Erhan - Sertan, Graovac (Dk. 70 Muhammed Ensar Akgün), Sinan, Alberk, Oğuz (Dk. 70 Rroca), Burak, Topalli (Dk. 79 Doğukan), Bekir, Diallo (Dk. 70 Mary), Lima (Dk. 89 Dokanovic)

        EYÜPSPOR: Muhammed Birkan - Melih, Metehan, Claro, Ömer (Dk. 61 Murat), Tugay (Dk. 61 Taşkın), Seslar (Dk. 76 Regattin), Saiz (Dk. 61 Recep), Bekir, Ampem, Thuram (Dk. 81 Bruno)

        GOLLER: Dk. 32 Topalli, Dk. 47 Bekir (Manisa FK), Dk. 13 Ampem, Dk. 20 Seslar (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Oğuz, Muhammed Ensar (Manisa FK), Tugay, Saiz (Eyüpspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 58 Bekir (Eyüpspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'e füze yağmuru!
        İsrail'e füze yağmuru!
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        Kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Fırtına'ya evinde şok!
        Fırtına'ya evinde şok!
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Fenerbahçe Alagöz finalde!
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!