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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK, Hakan Şapçı ile yolları ayırdı - Futbol Haberleri

        Manisa FK, Hakan Şapçı ile yolları ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'da teknik direktör Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:22
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        Manisa FK'da ayrılık açıklandı
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        Trendyol 1'inci Lig'de son maçlardaki kötü sonuçların ardından düşme hattına demir atan Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında göreve gelen teknik direktör Hakan Şapçı'yla yollar ayrıldı.

        Manisa FK yönetimi, "Teknik Direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Şapçı ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Takımı daha önce Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hakan Şapçı, devre arasında yine amatör ligdeki Manisaspor'dan 1'inci Lig'de yer alan Manisa FK'nın başına getirilmişti.

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