Yoğun yağış altında oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takım 57'nci dakikada Erhan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ardından vites yükselten Samsunspor 64'te Burak Çalık'la farkı ikiye çıkardı. Bu kez sahneye 74'te Bahattin çıkarken, 82'de Sinan'ın golü ev sahibine yeterli olmadı. Samsunspor bu kritik galibiyetle puanını 58'e yükseltip Manisa FK'nın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar ise 53 puanda kaldı, ikinci sıradaki yerini korudu.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Zorbay Küçük , Murat Ergin Gözütok , Mehmet Salim Mazlum

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer - Erman , Mehmet , Erhan , Ümit , Sertaç , Nizamettin , Umut (Dk. 66 Zahit ),Ali Çamdalı (Dk. 77 Oğuz ),Dilaver (Dk. 46 Sinan ),Serdar

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah - Caner , Ercan (Dk. 46 Erkam ),Recep Burak , Veli , Guido , Muhsin (Dk. 59 Halil ),Gökhan , Ferhat , Burak Çalık , Bahattin (Dk. 83 Atabey)

GOLLER: Dk. 57 Erhan (kk),Dk. 64 Burak Çalık, Dk. 74 Bahattin (Samsunspor) - Dk. 82 Sinan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Umut, Erman, Mehmet (Manisa FK) - Guido, Ferhat, Caner (Samsunspor)