Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 32 yaşındaki A.C., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı, 25 yaşındaki kuzeni Bahri Curacı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı
Manisa'da korkunç cinayet, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi.
İKİ KUZEN TARTIŞMAYA BAŞLADI
DHA'daki habere göre A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25), karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.