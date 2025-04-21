Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 32 yaşındaki A.C., alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı, 25 yaşındaki kuzeni Bahri Curacı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzenlerin kavgası 'kanlı' bitti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da korkunç cinayet, dün saat 19.00 sıralarında Gaziler Mahallesi 602 Sokak'taki bir büfede meydana geldi.

        İKİ KUZEN TARTIŞMAYA BAŞLADI

        DHA'daki habere göre A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25), karşılaştıkları büfede alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.C. yanındaki tabancayla kuzenine peş peşe ateş edip, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bahri Curacı yere yığıldı.

        HASTANEDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahri Curacı, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Curacı, kurtarılamadı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Polis, kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak