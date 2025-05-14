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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin aynı yönde seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü 62 yaşındaki Davut ve eşi 55 yaşındaki Ayşe Eroğlu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:55
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        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
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        Manisa'da yürek yakan kaza, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

        MOTOSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

        Edinilen bilgiye göre, Davut Eroğlu (62) idaresindeki sepetli motosiklet ile Kula istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen M.A. (61) yönetimindeki otomobil, sepetli motosiklete arkadan çarptı.

        KARI KOCA YOLA SAVRULDU

        AA ve İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu (62) ile arkasında bulunan eşi Ayşe Eroğlu (55) ağır yaralandı.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu çifti, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.A. ise tedavi altına alındı. Akdağ tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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