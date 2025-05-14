Manisa'da yürek yakan kaza, Alaşehir-Kula karayolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

AA ve İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Davut Eroğlu (62) ile arkasında bulunan eşi Ayşe Eroğlu (55) ağır yaralandı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eroğlu çifti, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.