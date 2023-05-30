Bıçaklı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğer yaralandı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasan Girgin (22) öldü, kardeşi E.G. (17) ise yaralandı. Polis, olayla ilgili B.H.S. (16) ve M.S.'yi (12) gözaltına aldı.

Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Girgin ve kardeşi E.G. bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Girgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan E.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından B.H.S. ve M.S.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-05-30 12:01:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.