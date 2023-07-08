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        Manisa 19 Mayıs Stadı devre arasına hazır

        DHA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 11:36
        Manisa 19 Mayıs Stadı devre arasına hazır

        MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de temsilcisi Manisa Futbol Kulübü mücadele etmesine rağmen stadyum sıkıntısı çeken Manisa'nın hasreti yeni sezonda bitecek. Yenileme çalışmalarına daha önce başlanamayan Manisa 19 Mayıs Stadı'nın tadilatı, yapılan ihalenin ardından geçen ay başladı. Statta açık tribünlerin üzeri de kapatılacak. Modernizasyon ihalesi işi için 239 gün süre verilen stadın 12 Ocak 2024'te tamamlanması bekleniyor. Maçlarını yıllardır Mümin Özkasap Stadı'nda oynayan Manisa FK, 19 Mayıs Stadı'nın modernizasyonu tamamlandıktan sonra devre arasında bu stada taşınacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-07-08 11:35:08

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