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        Manisa'da 4 yıl sonra festival heyecanı; 7 ton mesir macunu karılmaya başlandı

        MANİSA'da23-28Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için 7 ton mesir macunu karılmaya başlandı. 15 kadın tarafından 5 asırlık geleneğe uygun yapılıp, çuvallarda istiflenen mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 483'üncü kez halk saçılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:40
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        Manisa'da 4 yıl sonra festival heyecanı; 7 ton mesir macunu karılmaya başlandı
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        MANİSA'da23-28Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için 7 ton mesir macunu karılmaya başlandı. 15 kadın tarafından 5 asırlık geleneğe uygun yapılıp, çuvallarda istiflenen mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 483'üncü kez halk saçılacak.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 483'üncü kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. 15 kadın tarafından Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneklere uygun olarak, 41 çeşit baharat kullanılarak hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda halka saçılacağı günü bekliyor.

        KARMA TÖRENİ 21 MART'TA

        Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıl boyunca maalesef mesir festivalimizi gerçekleştiremedik. Geçen yıl çalışmalar başladı fakat 6 Şubat depremlerinde çok sayıda vatandaşlarımızı kaybettiğimiz için festivali yapmak içimize sinmedi. 4 yıl boyunca festival gerçekleştirilmedi. Bu yıl Manisa Valiliği öncülüğün Mesir Komitesi çalışmalara başladı. Bakanlığımız ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Mesir festivalini özledik, Manisa'nın ve ülkemizin çok önemli bir bayramıdır. Bir aksilik olmazsa 21 Mart'ta nevruz ile temsili karma törenimiz yapılacak, 23 Nisan'da başlayacak olan festival, 28 Nisan'da saçım finalini ile tamamlanacak" diye konuştu.

        'HAZIRLIKLAR 1 AY SÜRECEK'

        7 ton hazırlamayı planladıklarını fakat tonajın değişebileceğine dikkat çeken Tanık, "Festival haricinde 12 ay boyunca da mesirlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. İmalathanemizde 15 kadın var. Hepsi de sabit çalışan kişiler. Geçici elemanlar ile çalışmıyoruz. Kadınların elleri, bu işlerde daha hünerli. Kolay bir değil. Saçılacak 7 ton mesir tek tek çuvallara dolduruluyor, bu da ciddi bir zaman alıyor. Hazırlıklar 1 ay sürecek. Bu bizim görevimiz, bunu severek yapıyoruz. Hazırladığımız mesirlerin saçımdan önceki cuma günü okunması yapılıyor. Onun dışında satışa giden mesirlerimiz de okunmuş oluyor. 41 çeşit baharat, bir simge ve tamamıyla kullanıyoruz. Geleneği en iyi şekilde yaşatmayı, içerisinde katkı maddesi oluşmadan çalışmaya devam ediyoruz ve mesirlerimizi en güzel şekilde hazırlıyoruz" diye konuştu.

        41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR

        483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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