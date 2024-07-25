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        Manisa'da çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

        MANİSA'da çocuklar arasında çıkan tartışma iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:45
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        Manisa'da çocukların tartışması, ailelerin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
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        MANİSA’da çocuklar arasında çıkan tartışma iki aile arasında silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında yaşanan olayda iddiaya göre otomobille çarptıktan sonra bıçaklanan İsmail Sönmez (45), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

        Olay, bugün 17.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün akşam saatlerinde mahalledeki okul bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de karışınca taraflar arasında husumet oluştu. Sevimli ve Sönmez aileleri arasında bugün yeniden gerginlik yaşandı. Sevimli ailesinden kalabalık bir grup, Sönmez ailesinin yaşadığı apartmana giderek, hakaretler yağdırıp, oturdukları dairelere taş fırlattı. Bunun üzerine Sönmez ailesi fertlerinin de aşağıya inmesiyle apartmanın bahçesinde bıçaklı kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında iddiaya otomobilin çarpması sonucu yere düşen İsmail Sönmez, ardından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesi üzerine Sevimli ailesinin bireyleri olay yerinden kaçtı. Bu arada otomobille ezildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan İsmail Sönmez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sönmez, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

        CAMLAR KIRILDI, BİNADA KURŞUN İZİNE RASTLANILDI

        Olay yerinde yapılan incelemede Sönmez ailesinin yaşadığı apartmandaki dairelerin camlarının kırıldığı görülürken, binada kurşun izlerine rastlanıldı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı şüphesiyle Sevimli ailesi bireylerinden çok kişiyi gözaltına aldı.

        Bu arada polis ekipleri iki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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