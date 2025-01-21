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        Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar puandan memnun

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda düşme hattındaki Diyarbekirspor'la golsüz berabere kalan Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçan kazanılan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:48
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        Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar puandan memnun
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda düşme hattındaki Diyarbekirspor'la golsüz berabere kalan Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçan kazanılan 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Eksik bir takımla sahaya çıktıklarını belirten Güraçar, “Eksiklere ve olumsuz hava şartlarına rağmen kazanılmış puan sevindirici. Sakatlığı devam eden Kenan Fakılı ve maç öncesi rahatsızlanan Kamil Fidan'dan faydalanamadık. Orta sahamızın en dinamik olan oyuncularımızın eksikliği bizi ciddi anlamda etkiledi. Buna rağmen takımımız büyük bir mücadele ortaya koydu. Saha ise inanılmaz kötü durumdaydı. Böyle bir zeminde futbol oynanması mümkün değil. Maçta pozisyon sayısı yok denecek kadar azdı. Rakibimiz de futbol adına bir şey üretmeye niyetli değildi. Daha çok duran top ve hakem kararlarından avantaj sağlamaya çalıştı" dedi.

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