Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1

58’inci dakika Ramirez’in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed’i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

26’ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk. 26 ve Dk.66 Fofana, Dk. 40 ve Dk. 58 Osuji (Manisa FK) Dk. 17 Mehmet Taştan (Yeni Malatyaspor)

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