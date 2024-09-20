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        Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf SusuzMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 22:14 Güncelleme: 20.09.2024 - 22:20
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        Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe (Dk. 77 Osman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Wriedt)

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed- Emircan Bayrakdar, Yiğit, Erşan, Berat, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman), Ferhat, Umut (Dk. 68 Cengizhan), Burak (Dk. 90 Metehan), Nuri, Mehmet Taştan (Dk. 80 Atakan)

        GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk. 26 ve Dk.66 Fofana, Dk. 40 ve Dk. 58 Osuji (Manisa FK) Dk. 17 Mehmet Taştan (Yeni Malatyaspor)

        SARIKARTLAR: Gameli (Manisa FK) Ferhat (Yeni Malatyaspor)

        1’inci Lig'in 6’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.

        11’inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez’in ortasında arka direkte topla buluşan Efe’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        17’nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş’in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

        26’ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

        40’ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.

        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

        58’inci dakika Ramirez’in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed’i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.

        66’ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji’nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.

        Maç Manisa Futbol Kulübü'nün 5-1 üstünlüğüyle bitti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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