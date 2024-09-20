Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 5-1
STAT:19 MayısHAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf SusuzMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk.
STAT:19 Mayıs
HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Aylak, Yusuf Susuz
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen -Oktay, Bartu, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 67 Hodzic), Efe (Dk. 77 Osman), Ramirez (Dk. 77 Muhammed), Fofana (Dk. 77 Diallo), Osuji (Dk. 67 Wriedt)
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed- Emircan Bayrakdar, Yiğit, Erşan, Berat, Mehmet Güneş (Dk. 90 Osman), Ferhat, Umut (Dk. 68 Cengizhan), Burak (Dk. 90 Metehan), Nuri, Mehmet Taştan (Dk. 80 Atakan)
GOLLER: Dk. 11 Efe, Dk. 26 ve Dk.66 Fofana, Dk. 40 ve Dk. 58 Osuji (Manisa FK) Dk. 17 Mehmet Taştan (Yeni Malatyaspor)
SARIKARTLAR: Gameli (Manisa FK) Ferhat (Yeni Malatyaspor)
1’inci Lig'in 6’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı.
11’inci dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez’in ortasında arka direkte topla buluşan Efe’nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
17’nci dakikada sağ kanattan Mehmet Güneş’in içeri çevirdiği top yerden sekti, araya giren Mehmet Taştan kaleciden önce dokunarak topu ağlara gönderdi: 1-1.
26’ncı dakika sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Fofana, Ramirez ile yaptığı verkaçta ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.
40’ıncı dakika sol kanatta son çizgide topla buluşan Fofana, topu ceza sahasına çevirdi. Kale dibinde topa diziyle dokunan Osuji topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle geçildi.
58’inci dakika Ramirez’in orta alandan verdiği ara pasta topla buluşan Osuji, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Abdulsamed’i de geçen Osuji topu boş ağlara bıraktı: 4-1.
66’ncı dakikada sol kanattan seri çalımlarla ceza sahası içine giren Osuji’nin pasında, topa gelişine plase vuran Fofana’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 5-1.
Maç Manisa Futbol Kulübü'nün 5-1 üstünlüğüyle bitti.
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