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        Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 02:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 02:15
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        Manisa'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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        MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, Sabancı Kavşağı’nda meydana geldi. Onur Çelik (30) yönetimindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Ali Yılmaz (29) yönetimindeki 34 FOG 765 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç ve kamyonet yol kenarına devrilirken, kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Okan Akar (28), Eyüp Sayan (27), Murat Yağız (27) ve İdris Alu (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaile ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Onur Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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