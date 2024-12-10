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        Somaspor puandan memnun

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar alınan her puanın değerli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:25
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        Somaspor puandan memnun
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Maçı değerlendiren Güraçar, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle rotasyonumuz oldukça dardı. Buna rağmen alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendiriyoruz. Kazansaydık Play-Off hattına çok yaklaşacaktık. Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayacağız. Zor şartlara rağmen takımının mücadelesini takdir ediyorum" dedi.

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