Somaspor puandan memnun

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp 3 maçlık galibiyet serisini bitiren Somaspor'da Teknik Direktör Erman Güraçar alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Maçı değerlendiren Güraçar, "Cezalı ve sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle rotasyonumuz oldukça dardı. Buna rağmen alınan 1 puanı kazanç olarak değerlendiriyoruz. Kazansaydık Play-Off hattına çok yaklaşacaktık. Ancak her şeye rağmen mücadeleyi bırakmayacağız. Zor şartlara rağmen takımının mücadelesini takdir ediyorum" dedi.