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        Manisa Basket seri istiyor

        BASKETBOLSüper Ligi'nde Türkiye Kupası ve milli ara öncesi çıktığı son maçta Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 89-80 yenerek düşme hattından sıyrılan Manisa Basket yarın Mersin Spor'u seri yakalama hedefiyle konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:02 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:02
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        Manisa Basket seri istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Türkiye Kupası ve milli ara öncesi çıktığı son maçta Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 89-80 yenerek düşme hattından sıyrılan Manisa Basket yarın Mersin Spor'u seri yakalama hedefiyle konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Manisa Basket hafta içinde bu sezon yuvadan ikinci kez uçan Saben Lee'yi 550 bin Euro bonservisle Olimpiakos'a satıp, Pickett'la da yollarını ayırmıştı. Ligde Manisa temsilcisinin 18 maçta 5 galibiyeti, Manisa'nın eski oyuncusu Pako Cruz'u da kadrosunda bulunduran Mersin Spor'un ise 11 galibiyeti bulunduruyor. Manisa Basket bu mücadelenin ardından Avrupa'da Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 5 Mart Çarşamba günü Litvanya'da Vilnius'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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