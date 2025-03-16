Manisa Basket salladı yıkamadı

BASKETBOLSüper Ligi'nde Manisa Basket, ligde lider, Euroleague'de de zirve yarışında olan güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda elinden kaçırdı. Maçta ilk 3 periyodu önde tamamlayan, son periyotta farkı 10 sayıya çıkaran Manisa ekibi, Fenerbahçe'nin 16-0'lık serisine engel olamayınca salondan 77-763 mağlup ayrıldı. Manisa Basket, 21 maçta 1 yenilgisi olan rakibine aylar sonra ilki yaşatma fırsatını teperken, Antrenör Kazys Maksvytis son bölümde iki teknik faulle diskalifiye edildi. Ligde 21 maçta 6 galibiyette kalan Manisa ekibi düşme hattından uzaklaşamadı.

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