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        Manisa Basket salladı yıkamadı

        BASKETBOLSüper Ligi'nde Manisa Basket, ligde lider, Euroleague'de de zirve yarışında olan güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda elinden kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:10
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        Manisa Basket salladı yıkamadı
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Manisa Basket, ligde lider, Euroleague'de de zirve yarışında olan güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda elinden kaçırdı. Maçta ilk 3 periyodu önde tamamlayan, son periyotta farkı 10 sayıya çıkaran Manisa ekibi, Fenerbahçe'nin 16-0'lık serisine engel olamayınca salondan 77-763 mağlup ayrıldı. Manisa Basket, 21 maçta 1 yenilgisi olan rakibine aylar sonra ilki yaşatma fırsatını teperken, Antrenör Kazys Maksvytis son bölümde iki teknik faulle diskalifiye edildi. Ligde 21 maçta 6 galibiyette kalan Manisa ekibi düşme hattından uzaklaşamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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