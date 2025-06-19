Manisa'da makilik yangını 3 saatte kontrol altında

MANİSA'nınKula ilçesindeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı.

Kula ilçesi Seyitali Mahallesi Elekçi Tepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevleri ve dumanları gören çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Orman İşletme Şefliği ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Yangına çevre ilçelerden de ekipler de katıldı. Mahallelilerin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.