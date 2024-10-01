Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Ev sahibi ekipte Dylan Ennis'in 23 sayı ile oynadığı müsabakada Manisa Basket'te Saben Lee 36 sayı atarak müsabakanın en skorer ismi oldu.

Murcia Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 22-21 üstün tamamlayan Manisa Basket, devreyi de 44-42 önde bitirdi. Son periyoda 66-63 üstünlükle giren UCAM Murcia, son periyotta farkı 10 sayıya (81-71) çıkarmasına rağmen Manisa Basket, bitime 7 saniye kala 85-84 üstünlük kurdu.

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