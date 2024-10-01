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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi

        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda normal süresi 85-85 eşitlikle biten ilk hafta maçında Manisa Basket, konuk olduğu İspanyol UCAM Murcia'yı 103-97 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:48
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        Basketbol: Şampiyonlar Ligi
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda normal süresi 85-85 eşitlikle biten ilk hafta maçında Manisa Basket, konuk olduğu İspanyol UCAM Murcia'yı 103-97 yendi.

        Murcia Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 22-21 üstün tamamlayan Manisa Basket, devreyi de 44-42 önde bitirdi. Son periyoda 66-63 üstünlükle giren UCAM Murcia, son periyotta farkı 10 sayıya (81-71) çıkarmasına rağmen Manisa Basket, bitime 7 saniye kala 85-84 üstünlük kurdu.

        Normal süresi 85-85 eşitlikle biten müsabakanın ilk uzatma periyodunda daha etkili oynayan Manisa Basket, karşılaşmadan 103-97 galip ayrıldı.

        Ev sahibi ekipte Dylan Ennis'in 23 sayı ile oynadığı müsabakada Manisa Basket'te Saben Lee 36 sayı atarak müsabakanın en skorer ismi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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