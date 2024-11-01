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        Demirci'de kadınlar için lokal ve çay bahçesi hizmete açıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Kadın Kooperatifi tarafından kullanılmak üzere lokal ve aile çay bahçesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:36
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        Demirci'de kadınlar için lokal ve çay bahçesi hizmete açıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Kadın Kooperatifi tarafından kullanılmak üzere lokal ve aile çay bahçesi hizmete açıldı.

        Sofular Mahallesi'nde atıl vaziyetteki bina ve bahçe, Demirci Belediyesince yenilenerek lokal ve çay bahçesine dönüştürüldü.

        Demirci Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek kadın lokali ve aile çay bahçesinde kadınların kooperatifte ürettiği ürünlerin satışının yanı sıra kadınlar günü toplantıları, doğum günü ve özel kutlamalar yapılabilecek.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Erkan Kara ilçede kadınların vakit geçirebileceği bir yer eksikliği bulunduğunu belirterek, "Kadın kooperatifinde üretilen doğal ürünleri satabilecekleri yerin yanı sıra kadınların birlikte güzel vakit geçirebileceği bir yer olarak hazırladık. Kadın kooperatifimizi sadece ilçemizde ve ilimizde değil Bereket Ana markası ile Türkiye'de de duyuracağız." dedi.

        Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan ise havası, suyu ve iklimiyle tarım potansiyeli yüksek bir ilçede yaşadıklarını kadınların da katılımıyla bu potansiyeli artı değere çevirdiklerini belirtti.

        Lokal ve çay bahçesinin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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