İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kazada ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Cenaze törenine Karabağ ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Öner Karabağ ve oğlu Ümit Utku Karabağ'ın cenazeleri, yakınları tarafından Salihli'ye getirildi.

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