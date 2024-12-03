Turgutlu'da Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.
Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, burada yaptığı konuşmada engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı önlemler alınmasının önemini anlattı.
Etkinlik sonunda lokma hayrı ve kermes düzenlendi.
Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasi partilerin temsilcileri, engelli yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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