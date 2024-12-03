Turgutlu'da Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, burada yaptığı konuşmada engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı önlemler alınmasının önemini anlattı.

Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

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