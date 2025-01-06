Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da AK Parti'li Hızlı ile Turgut basın toplantısı düzenledi

        AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve gelecek ay yapılacak olağan kongrede il başkanı adayı olan Süleyman Turgut, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da AK Parti'li Hızlı ile Turgut basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL

        AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve gelecek ay yapılacak olağan kongrede il başkanı adayı olan Süleyman Turgut, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Salih Hızlı, il başkanlığı binasındaki toplantıda görevini 5 yılı aşkın süredir yaptığını belirterek, 1 Şubat'ta yapılması planlanan kongrede aday olmayacağını söyledi.

        Kongrede il başkanı adayı olan Süleyman Turgut da halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüklerini ifade ederek, "Görevi devraldıktan sonra bu hizmet bayrağını daha ileriye götürmek adına elimizden geleni bütün arkadaşlarımıza birlikte yapacağımıza söz veriyoruz. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Söz konusu Manisa, hizmetse bizim için gerisi teferruattır." diye konuştu.

        AK Parti MKYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ ise Hızlı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, aday olan Turgut'a başarı diledi.

        Büyükdağ, kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Okul radyosunda Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı
        Okul radyosunda Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Somaspor özel provada Altay'ı yendi
        Somaspor özel provada Altay'ı yendi
        Manisa FK, Play-Off yolunda
        Manisa FK, Play-Off yolunda
        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü otomobilin altında kaldı
        Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü otomobilin altında kaldı