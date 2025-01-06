Manisa'da AK Parti'li Hızlı ile Turgut basın toplantısı düzenledi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve gelecek ay yapılacak olağan kongrede il başkanı adayı olan Süleyman Turgut, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Salih Hızlı, il başkanlığı binasındaki toplantıda görevini 5 yılı aşkın süredir yaptığını belirterek, 1 Şubat'ta yapılması planlanan kongrede aday olmayacağını söyledi.

Kongrede il başkanı adayı olan Süleyman Turgut da halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gördüklerini ifade ederek, "Görevi devraldıktan sonra bu hizmet bayrağını daha ileriye götürmek adına elimizden geleni bütün arkadaşlarımıza birlikte yapacağımıza söz veriyoruz. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Söz konusu Manisa, hizmetse bizim için gerisi teferruattır." diye konuştu.