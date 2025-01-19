Manisa'da Kıbrıs gazisi Gürmenekşe son yolculuğuna uğurlandı

Törene Gürmenekşe'nin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ahmet İlter, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.