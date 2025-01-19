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        Manisa'da Kıbrıs gazisi Gürmenekşe son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Gürmenekşe'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 19.01.2025 - 14:52
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        Manisa'da Kıbrıs gazisi Gürmenekşe son yolculuğuna uğurlandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Gürmenekşe'nin cenazesi toprağa verildi.

        Geçirdiği kalp krizi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden Gürmenekşe için Turgutlu Pazar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Gürmenekşe'nin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ahmet İlter, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

        Gürmenekşe'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Turgutlu Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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