Kalorifer dairesinden dönüştürülen salonda şampiyon judocular yetişiyor

AHMET BAYRAM - Manisa'da bir okulun eski kalorifer dairesinden dönüştürülen antrenman salonunda yetişen judocular, ulusal ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza atıyor.

Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde judo antrenörü Mehmet Gülten öncülüğünde bir grup mahalleli, 5 yıl önce çocukların bu spora kazandırılması için çalışma başlattı.

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nun bodrum katında kullanılmayan eski kalorifer dairesi, antrenman salonuna dönüştürüldü.

Burada antrenör Mehmet Gülten ile çalışmaya başlayan sporcular arasında 2024'teki Paris Olimpiyatlarına katılan milli judocu Fidan Ögel'in yanı sıra ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli judocular Ayla Akkaya, Hira Nur Turğut, Eylül Elvan Ört, Medine Ulubay, Ümmi Şifa Cengiz ve Adem Gülten yer aldı.

Antrenör Mehmet Gülten, AA muhabirine, büyük çabalar sonucu mahallelerine bu antrenman salonun kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların evlerine yakın bir salonda çalışmasının önemine değinen Gülten, şunları kaydetti:

"Kenar semtte bu sporun yapılması gerektiğine inandığımız için bu çalışmaları başlattık. Burası normalde kazan dairesiydi. Okul müdürümüzün onayıyla burayı judo salonuna çevirdik. İl müdürlüğümüzün buraya göndermiş olduğu minderlerle ve bizim taleplerimiz doğrultusunda buradaki salonu mahallenin çocuklarının hizmetine açtık. Amacımız bu çocukların başarılar elde etmesini, vatana millete hayırlı bir birey olmasını ve aynı zamanda bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmasını sağlamak."

- "Bodrum katında açan çiçekler"

Mehmet Gülten, "Bodrum katında açan çiçekler" parolasıyla yola çıktıklarını dile getirerek, "Avrupa'da derece yapan sporcularımız oldu. Dünya Şampiyonası'na gönderdiğimiz sporcularımız da oldu. Onun haricinde buradan olimpiyatlara giden sporcu da oldu. Yakın bir zamanda son oluşturduğumuz grupla Bosna Hersek'te yapılan Avrupa'nın en prestijli 10 turnuvasına katılım sağladık. Buraya 8 sporcu götürdük. 8 sporcunun 5'i madalya aldı. Turnuvada takım halinde de şampiyon olduk." diye konuştu.