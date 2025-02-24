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        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:58
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        Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Unur (41) idaresindeki 45 ASN 558 plakalı otomobil, Zeytinliova-Akhisar yolunda park halinde duran Bulgaristan plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsüyle araçtaki Irmak Erdoğan'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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