Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Şık, rehabilitasyon merkezi projesini inceledi

Hüseyin Şık'a Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz eşlik etti.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanın madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri için kullanılacağı öğrenildi.

Şık, daha önce Turgutlu A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olarak hizmet veren alanın, madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yatılı tedavi ihtiyacı duyan denetimli serbestlik yükümlülerine rehabilitasyon merkezi olması için başlatılan alanla ilgili bilgi aldı.

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