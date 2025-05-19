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        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 00:57 Güncelleme: 19.05.2025 - 01:11
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        Manisa'da devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Yalçın G. idaresindeki 34 KUF 316 plakalı minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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