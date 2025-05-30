Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bahar şenliği düzenlendi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bahar Şenliği", bilimsel etkinliklerden kültürel atölyelere, müzik dinletilerinden spor müsabakalarına geniş bir yelpazede gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin final sınavları öncesi eğlenerek moral bulması için yapılan şenlik 2 gün sürdü.

Merkez yerleşkesi ve diğer yerleşkeler ile ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında da gerçekleştirilen etkinliklere, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılım gösterdi.

Şenlikte, konserler ve müzik dinletileri kadar bilimsel etkinlikler, öğrenci topluluklarının renkli performansları ve kültürel atölyeler de dikkat çekti.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından açılan kulüp ve tanıtım stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, çalışmalara dair bilgi aldı ve öğrenci topluluklarını tebrik etti.