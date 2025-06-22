Manisa'da yere düşen motosikletliyi sürükleyen otomobilin sürücüsü tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, yere düşen yaralı motosiklet sürücüsünü otomobilinin önüne alarak sürükleyen sürücü tutuklandı.

Şehit Hasan Kuzu Caddesi'nde 22 Haziran'da iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada, yere düşen yaralılardan birini otomobilinin önüne alarak yaklaşık 20 metre sürükleyen sürücünün kimliği tespit edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından, olay yerine yakın bir noktada 35 RGU 62 plakalı otomobilini bırakıp kaçan sürücünün Sadık D. olduğunu belirleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık D. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan iki motosikletin çarpıştığı trafik kazası ve sonrasında otomobilin yerde yatan yaralılardan birini önüne alarak sürüklemesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki motosikletin çarpışmasının ardından beyaz otomobil, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünü sürüklerken çevredeki vatandaşları çığlık ve tepkileri duyuluyor.