Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da yere düşen motosikletliyi sürükleyen otomobilin sürücüsü tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, yere düşen yaralı motosiklet sürücüsünü otomobilinin önüne alarak sürükleyen sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da yere düşen motosikletliyi sürükleyen otomobilin sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, yere düşen yaralı motosiklet sürücüsünü otomobilinin önüne alarak sürükleyen sürücü tutuklandı.

        Şehit Hasan Kuzu Caddesi'nde 22 Haziran'da iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazada, yere düşen yaralılardan birini otomobilinin önüne alarak yaklaşık 20 metre sürükleyen sürücünün kimliği tespit edildi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarından, olay yerine yakın bir noktada 35 RGU 62 plakalı otomobilini bırakıp kaçan sürücünün Sadık D. olduğunu belirleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık D. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan iki motosikletin çarpıştığı trafik kazası ve sonrasında otomobilin yerde yatan yaralılardan birini önüne alarak sürüklemesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde iki motosikletin çarpışmasının ardından beyaz otomobil, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünü sürüklerken çevredeki vatandaşları çığlık ve tepkileri duyuluyor.

        Bu arada kazada yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Kaza

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanmış, kaza yerinden geçen bir otomobil, yaralılardan birini yaklaşık 20 metre sürüklemiş ve aracı olay yerine yakın bir yede bırakarak kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Semaver yakarken ormanı da yakan kadına ev hapsi cezası verildi
        Semaver yakarken ormanı da yakan kadına ev hapsi cezası verildi
        Manisa'da yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişi dumandan etkilendi
        Manisa'da yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişi dumandan etkilendi
        Manisa'da yangın çıkan evdeki bir kişi öldü
        Manisa'da yangın çıkan evdeki bir kişi öldü
        Semaver yakarken ormanı da yaktı; gözaltında
        Semaver yakarken ormanı da yaktı; gözaltında
        Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)
        Manisa'daki orman yangını 2'nci gününde (2)