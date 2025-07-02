Manisa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çepnidere Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Yangın, mahalledeki 2 evde ve 1 traktörde hasara yol açtıktan sonra çevredeki makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık beş yüz koyun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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