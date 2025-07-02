Manisa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlediği alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık beş yüz koyun, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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