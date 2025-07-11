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        Manisa'da iş yerinde başından yaralanan genç hayatını kaybetti

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yerinde başından yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:50
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        Manisa'da iş yerinde başından yaralanan genç hayatını kaybetti
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iş yerinde başından yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        75. Yıl Mahallesi 5341. Sokak'ta faaliyet gösteren bir pas kumlama atölyesinde çalışan Ertuğrul Kabaş (21), kumlama bölümünde tek başına çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle başından ağır şekilde yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kabaş, kurtarılamadı.

        Ertuğrul Kabaş'ın cesedi, detaylı otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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