Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Demirci Belediyesi önünde devam eden program Kuran-ı Kerim tilaveti ile dua okunmasıyla devam etti.

Program kapsamında Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ile beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

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