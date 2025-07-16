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        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:07
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        Demirci'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Program kapsamında Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara ile beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        Etkinlikler kapsamında düzenlenen yürüyüşte kaymakamlık binası önünde toplanan katılımcılar, yeni belediye binasına yürüdü.

        Yürüyüş sırasında 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Demirci Belediyesi önünde devam eden program Kuran-ı Kerim tilaveti ile dua okunmasıyla devam etti.

        Program, protokol üyelerinin konuşma yapmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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