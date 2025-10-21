Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da tartışan dayı ve yeğen birbirini yaraladı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ve yeğeni arasındaki kavgada taraflar birbirini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 21:25 Güncelleme: 21.10.2025 - 21:25
        Manisa'da tartışan dayı ve yeğen birbirini yaraladı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, dayı ve yeğeni arasındaki kavgada taraflar birbirini yaraladı.

        Selvilitepe Mahallesi Elmas Sokak'taki evlerinde Serkan B. ile yeğeni Mert D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan B. göğsünden bıçakla yaralanırken, yeğeni Mert D. ise başına aldığı darbeyle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

