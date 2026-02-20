Canlı
        Alaşehir'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı

        Alaşehir'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda 81 öğrenci dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Giriş: 20.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:25
        Alaşehir'de öğrenciler akıl oyunlarında yarıştı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda 81 öğrenci dereceye girebilmek için mücadele etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Okullarındaki ön elemelerde birinci olan 35 ilkokul ve 46 ortaokul öğrencisinin katıldığı organizasyonda abluka, pentago, motif, equilibrio, küre, kulami ve mangala branşlarında müsabakalar yapıldı.

        Turnuva sonunda her branşta ilk üç sırayı alan öğrencilere kupaları verildi. Ödül törenine Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar ile okul müdürleri katıldı.

        Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, akıl ve zeka oyunlarınıh stratejik düşünme, problem çözme, dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirdiğini belirterek, turnuvaya katılan öğrencileri tebrik etti.

        Dereceye giren öğrenciler il finallerinde Alaşehir'i temsil edecek.

