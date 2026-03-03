Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 kilo 11 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen M.İ'nin (34) evine baskın düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 11 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 elektronik terazi ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
