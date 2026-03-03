Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 kilo 11 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2 kilo 11 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.


        Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen M.İ'nin (34) evine baskın düzenledi.

        Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 11 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 elektronik terazi ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

        Benzer Haberler

        Başkan Şimşek'ten Çerkezmahmudiye Mahallesi'nde inceleme
        Başkan Şimşek'ten Çerkezmahmudiye Mahallesi'nde inceleme
        Salihli'de sahipsiz hayvanlar için kritik adım: 7/24 ihbar hattı kuruldu
        Salihli'de sahipsiz hayvanlar için kritik adım: 7/24 ihbar hattı kuruldu
        Alaşehir'in kalbi yeniden tasarlanacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15,5 h...
        Alaşehir'in kalbi yeniden tasarlanacak Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15,5 h...
        Türk Kızılay'dan üniversitelilere gönül sofrası
        Türk Kızılay'dan üniversitelilere gönül sofrası
        Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti
        Manisa'da 53 yaşındaki şahıs intihar etti
        Manisa FK - Çorum FK maçının ardından
        Manisa FK - Çorum FK maçının ardından