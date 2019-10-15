Kore Gazisi Hasan Güç, son yolculuğuna uğurlandı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Hasan Güç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan, iki çocuk babası Kore Gazisi Hasan Güç, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle durumunun kötüye gitmesi üzerine bir süre önce Salihli'de özel hastaneye kaldırıldı. Gazi Güç, burada doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Gazi Güç'ün cenazesi için bugün ikindide Yeşilyurt Camisi'nde, askeri tören düzenlendi. Gazi Güç'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi.

Cenaze törenine Salihli Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Onur Yiğitoğlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, Metin Durmaz, Müftü Adem Karakelebek, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın, gaziler, askeri erkan, vatandaşlar ve gazi Güç'ün yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Hasan Güç'ün bir süre askerlerin omzunda taşınan cenazesi Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



MANİSA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:51

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